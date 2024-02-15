Сомнолог Мелёхин объяснил, почему люди просыпаются до звонка будильника

Психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог кандидат психологических наук, доцент Алексей Мелёхин рассказал, почему некоторые люди могут просыпаться до звонка будильника.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что такое явление называется преждевременное или предвосхищающее пробуждение. Оно может быть симптомом, например, генерализованного тревожного расстройства или проявлением заострения личностной и ситуативной тревожности.

Кроме того, такое пробуждение может быть связано с социальной тревогой, когда человек боится опоздать.

«Также важно не только оценивать эти преждевременные пробуждения, но ещё и смотреть на то, чем они сопровождаются. Одно дело, если человек просто просыпается чуть раньше будильника и начинает свой день. Другое, если такое пробуждение сопровождается состоянием разбитости, болью, есть сновидения», — пояснил Мелёхин.

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