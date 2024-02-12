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Невролог Царёва рассказала о профилактике сонного паралича

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Врач-невролог Елена Царёва рассказала о причинах и профилактике сонного паралича.

«К сонному параличу могут приводить какие-то стрессовые ситуации, серьёзные нарушения гигиены сна, которые приводят к серьёзным изменениям структуры сна», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, для профилактики такого состояния можно попробовать улучшить гигиену сна, отказаться от кофеина и алкоголя. Если это не поможет, то рекомендуется обратиться к сомнологу.

Как отметила Царёва, сам по себе сонный паралич не опасен, но он может быть признаком других заболеваний.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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