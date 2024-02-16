В РСТ назвали Белоруссию и Абхазию самыми бюджетными направлениями для отдыха

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин назвал Белоруссию и Абхазию самыми бюджетными зарубежными направлениями для отдыха в февральские и мартовские праздники.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил Барзыкин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Туристический сезон — 2024: планы россиян на праздники», имеет смысл добавить лишние дни к отдыху и организовать себе культурно-познавательные экскурсионные туры.

«Они востребованны и потому, что оптимальные расходы — двое взрослых плюс ребёнок или два ребёнка — это один номер всё-таки», — сказал Барзыкин.

Ранее старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая посоветовала тем, кто никогда не путешествовал, выбрать для первой туристической поездки Санкт-Петербург.