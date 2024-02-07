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Специалист Клевицкая рекомендовала для первого путешествия Петербург

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Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая посоветовала тем, кто никогда не путешествовал, выбрать для первой туристической поездки Санкт-Петербург.
Специалист Клевицкая рекомендовала для первого путешествия Петербург
  • Gettyimages.ru

«Питер это — вкусно, красиво и очень интересно. Не зря Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Атмосфера там и правда необыкновенная», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Специалист подкрепила своё утверждение следующими аргументами: транспортная доступность, большой выбор отелей, развитая сеть кафе и ресторанов, а также разнообразная экскурсионная программа.

По мнению Клевицкой, классические маршруты по музеям, прогулки по каналам, остров Новая Голландия и многое другое обязательно понравятся впервые приехавшим в этот город.

Ранее председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал о самых популярных санаториях России.

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