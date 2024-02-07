Специалист Клевицкая рекомендовала для первого путешествия Петербург
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«Питер это — вкусно, красиво и очень интересно. Не зря Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Атмосфера там и правда необыкновенная», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.
Специалист подкрепила своё утверждение следующими аргументами: транспортная доступность, большой выбор отелей, развитая сеть кафе и ресторанов, а также разнообразная экскурсионная программа.
По мнению Клевицкой, классические маршруты по музеям, прогулки по каналам, остров Новая Голландия и многое другое обязательно понравятся впервые приехавшим в этот город.
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