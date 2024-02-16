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Гастроэнтеролог Ерохина назвала фастфуд опасным для ЖКТ детей

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Завотделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина рекомендовала исключить сладкую газировку, фастфуд, а также жареную и острую пищу из рациона ребёнка. Это убережёт от риска возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом.
Гастроэнтеролог Ерохина назвала фастфуд опасным для ЖКТ детей
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanJaka

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Как отметила специалист, к заболеваниям ЖКТ приводят неправильный режим питания, малоподвижный образ жизни, нервные стрессы и переживания.

Чтобы не допустить появления раннего хронического гастрита, панкреатита, холецистита, энтероколита, гепатита и дисбактериоза кишечника, необходимо следовать простым правилам.

«Кормить детей следует около пяти раз в день — три основных приёма пищи и два-три перекуса. Не пропускайте завтрак и не съедайте дневную норму во второй половине дня или вечером. Это крайне важно для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта», — сказала доктор.

Ранее врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала, как рассчитать норму ежедневного употребления сладкого для детей.

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