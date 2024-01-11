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Педиатр Сайфулина рассказала, как рассчитать норму сладкого для детей

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Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала, как рассчитать норму ежедневного употребления сладкого для детей.
Педиатр Сайфулина рассказала, как рассчитать норму сладкого для детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО она посоветовала объединить в одну категорию все продукты, содержащие сахар. В частности, это мёд, сиропы, конфеты. Для удобства расчёта лучше определить норму в кубиках рафинированного сахара.

«Один кубик рафинада — четыре грамма. Важно знать, что детям до двух лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от четырёх до шести лет можно не больше пяти кубиков в сутки, от семи до десяти лет — не больше шести, а если ребёнку от десяти до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше семи», — пояснила Сайфулина.

Она рекомендовала родителям внимательно изучать инструкцию на продуктах, где указано количество сахара.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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