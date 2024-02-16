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Суд в Петербурге оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей за призывы к терроризму

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Первый Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу Игоря Щенкова, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьёй о призывах к терроризму. Мужчину оштрафовали на 300 тыс. рублей.
Суд в Петербурге оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей за призывы к терроризму
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Как сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов, установлено, что Щенков разместил в ряде Telegram-каналов текстовые материалы с призывами к свержению насильственным способом государственной власти и президента России.

Фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей. Учитывая срок его содержания под стражей, военный суд смягчил наказание до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о заочном аресте в Москве по аналогичному уголовному делу актёра Алексея Панина (признан иноагентом). Также в Москве заочно арестовали за поддержку терроризма автора издания «Журнал DOXA»*.

*Признана нежелательной организацией на территории России.

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