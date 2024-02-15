Суд в Москве заочно арестовал автора издания DOXA за поддержку терроризма

Суд в Москве заочно арестовал автора публикации в «Журнале DOXA»* Марию Меньшикову за публичные призывы к терроризму, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Меньшиковой Марии Александровне избран заочный арест за размещение в сети «Интернет» в сообществе «Журнал DOXA» информации, направленной на признание идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке», — заявили в суде.

Фигурантка дела заочно привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК России.

«Гагаринским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента её экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента её фактического задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Как отмечал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, Генпрокуратура признала деятельность DOXA нежелательной в России. По словам депутата, организация маскировалась под студенческое издание, а зарегистрирована она была на территории Чешской Республики.

Также в ноябре прошлого года Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела против журналистки Анны Лойко за оправдание терроризма.

*Признана нежелательной организацией на территории России.