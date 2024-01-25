Пискарёв: деятельность издания DOXA признана нежелательной в России

Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность издания DOXA на территории России.

По его словам, организация маскировалось под студенческое издание, а зарегистрирована она была на территории Чешской Республики.

Пискарёв напомнил, что ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обращалась в Генпрокуратуру с подобным запросом.

Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis* в реестр нежелательных организаций.

* Внесена в список нежелательных организаций по решению Минюста от 28.11.2023.