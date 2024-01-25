Пискарёв: деятельность издания DOXA признана нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания DOXA
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По его словам, организация маскировалось под студенческое издание, а зарегистрирована она была на территории Чешской Республики.
Пискарёв напомнил, что ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обращалась в Генпрокуратуру с подобным запросом.
Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis* в реестр нежелательных организаций.
* Внесена в список нежелательных организаций по решению Минюста от 28.11.2023.