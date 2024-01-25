RT в Telegram
Подпишись

Пискарёв: деятельность издания DOXA признана нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания DOXA

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность издания DOXA на территории России.
Пискарёв: деятельность издания DOXA признана нежелательной в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, организация маскировалось под студенческое издание, а зарегистрирована она была на территории Чешской Республики.

Пискарёв напомнил, что ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обращалась в Генпрокуратуру с подобным запросом.

Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis* в реестр нежелательных организаций. 

* Внесена в список нежелательных организаций по решению Минюста от 28.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить