Суд в Москве заочно арестовал Панина по делу о призывах к терроризму
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Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России», — заявили в суде.
В ноябре 2023 года Панин опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он стоит с паспортом США в руках на фоне флага Украины.
В августе того же года ТАСС писал, что прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении актёра Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете.
В мае МВД России объявило Панина в розыск.