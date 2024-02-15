Суд в Москве заочно арестовал Панина по делу о призывах к терроризму

Суд в Москве заочно арестовал актёра Алексея Панина (признан иноагентом) на два месяца с момента его экстрадиции или депортации в Россию по уголовному делу о призывах к терроризму.

Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России», — заявили в суде.

В ноябре 2023 года Панин опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он стоит с паспортом США в руках на фоне флага Украины.

В августе того же года ТАСС писал, что прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении актёра Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете.

В мае МВД России объявило Панина в розыск.