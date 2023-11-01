Актёр Алексей Панин опубликовал фотографию с паспортом США
- РИА Новости
В подписи к снимку Панин написал, что, пока он жил в Испании на протяжении трёх лет, то «поработал на Госдепартамент США».
«И американский паспорт в кармане», — утверждает он.
В сентябре полиция Эстонии сообщила о задержании Панина.
Отмечалось, что в состоянии алкогольного опьянения он разбил имущество одного из учреждений, поэтому его «отправили на протрезвление».
В августе ТАСС писал, что прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении актёра Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете.
В мае МВД России объявило Панина в розыск.