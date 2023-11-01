Актёр Алексей Панин опубликовал фотографию с паспортом США

Актёр Алексей Панин опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он стоит с паспортом США в руках на фоне флага Украины.

В подписи к снимку Панин написал, что, пока он жил в Испании на протяжении трёх лет, то «поработал на Госдепартамент США».

«И американский паспорт в кармане», — утверждает он.

В сентябре полиция Эстонии сообщила о задержании Панина.

Отмечалось, что в состоянии алкогольного опьянения он разбил имущество одного из учреждений, поэтому его «отправили на протрезвление».

В августе ТАСС писал, что прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении актёра Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете.

В мае МВД России объявило Панина в розыск.