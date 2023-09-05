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Эстонская полиция подтвердила задержание актёра Алексея Панина

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Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердил информацию о задержании в республике российского актёра Алексея Панина.
Эстонская полиция подтвердила задержание актёра Алексея Панина
  • Legion-Media
  • © Photographers

Об этом пишет эстонская редакция портала Delfi.

Как заявили в пресс-службе, Панин в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество одного из учреждений, поэтому его «отправили на протрезвление».

Как стало известно RT, Панин находится в коммуникационном отделе Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Он был задержан в Таллине, адвокат актёру пока не требуется.

Ранее было опубликовано видео, как полицейские ведут Панина в наручниках.

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