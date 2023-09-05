Эстонская полиция подтвердила задержание актёра Алексея Панина
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Об этом пишет эстонская редакция портала Delfi.
Как заявили в пресс-службе, Панин в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество одного из учреждений, поэтому его «отправили на протрезвление».
Как стало известно RT, Панин находится в коммуникационном отделе Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Он был задержан в Таллине, адвокат актёру пока не требуется.
Ранее было опубликовано видео, как полицейские ведут Панина в наручниках.