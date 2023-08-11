ТАСС: прокуратура проверит актёра Алексея Панина на публичные призывы к терроризму
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ТАСС.
Также ведомство проверит Панина на призывы к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию российской армии. Проверку будут проводить до начала сентября, в случае необходимости её продлят.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет просят проверить Ксению Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с Паниным.
В мае МВД России объявило Панина в розыск.