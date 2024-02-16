Психолог Шувалова рассказала о способах борьбы с номофобией

Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова рассказала, как побороть патологический страх расставания со смартфоном — номофобию.

«У человека, страдающего номофобией, высока вероятность риска возникновения панических атак и острого стрессового расстройства не только при потере или поломке смартфона, но также и в ситуациях, когда смартфон просто забыт дома», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, исследования показали, что номофобии в большей степени подвержены женщины, склонные к зависимым формам поведения, а также лица детского и молодого возраста.

Он указала, что тревога и зависимые формы поведения — следствие психологических травм, вызванных нарушением базовых привязанностей в раннем детском возрасте.

В качестве профилактики развития номофобии Шувалова рекомендовала в первую очередь принять тот факт, что смартфон не даёт чувства безопасности, которое не было получено в детстве от значимых взрослых.

«Во-вторых, постарайтесь хотя бы 10—30 минут в день проводить без смартфона, чтобы отдохнуть от информационного шума. Попробуйте в один из выходных или отпускных дней вообще не брать телефон в руки», — рекомендовала психолог.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов порекомендовал отказаться от посещения соцсетей в выходные дни.