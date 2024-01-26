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Психолог Хакимов посоветовал не заходить в соцсети в выходные дни

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов порекомендовал отказаться от посещения соцсетей в выходные дни.
Психолог Хакимов посоветовал не заходить в соцсети в выходные дни
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Поначалу будет тяжело, но это вопрос привычки, и со временем она станет нормой», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, сеть облегчает рабочие моменты, позволяет поддерживать контакт, когда нет возможности личного общения.

«Но всё хорошо в меру, и важно найти некое приемлемое равновесие, баланс, которые, с одной стороны, не дадут интернету поглотить всё ваше время, а с другой помогут не выпадать из актуального потока», — заключил психолог.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время в интернете для ребёнка.

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