Психолог Хакимов посоветовал не заходить в соцсети в выходные дни

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов порекомендовал отказаться от посещения соцсетей в выходные дни.

«Поначалу будет тяжело, но это вопрос привычки, и со временем она станет нормой», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, сеть облегчает рабочие моменты, позволяет поддерживать контакт, когда нет возможности личного общения.

«Но всё хорошо в меру, и важно найти некое приемлемое равновесие, баланс, которые, с одной стороны, не дадут интернету поглотить всё ваше время, а с другой помогут не выпадать из актуального потока», — заключил психолог.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время в интернете для ребёнка.