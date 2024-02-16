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Психолог Славнова посоветовала не ждать ответной реакции на добро

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова считает, что на проявленную доброту не стоит ждать ответной реакции.
Психолог Славнова посоветовала не ждать ответной реакции на добро
  • Gettyimages.ru
  • © Huseyin Bostanci

«Спонтанно делая добрые дела, важно не ждать благодарной реакции окружающих. Проявляйте доброту, не ожидая ничего взамен», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, некоторые боятся совершать добрые дела, считая что это неэффективно. Но стоит помнить, что даже небольшие добрые поступки могут оказать значительное влияние на других людей.

«Представьте, что ваш шаг подобен брошенному в реку камешку, который оставляет круги на воде. Относитесь к проявлению доброты как к вашему свободному выбору, а не долгу», — заключила психолог.

День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля во всём мире.

Ранее доктор психологических наук Евгений Моргунов рассказал, почему некоторые люди не хотят работать с родственниками.

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