Хирург назвал частые головокружения и одышку возможными признаками атеросклероза

Врач сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» доктор медицинских наук Роман Голощапов-Аксёнов рассказал, что атеросклероз артерий начинает развиваться в детском возрасте, до 10—13 лет, и долгие годы протекает незаметно.

Заболевание нельзя выявить самостоятельно. Только при сужении просвета сосудов атеросклеротическими бляшками более чем на 70% человек может чувствовать симптомы нарушения кровоснабжения органов и тканей, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что к 65—70 годам атеросклероз диагностируют практически у каждого человека.

По его словам, одними из самых распространённых заболеваний, развивающихся при атеросклерозе, является хроническая ишемическая болезнь сердца, головного мозга и нижних конечностей.

Голощапов-Аксёнов перечислил признаки, которые косвенно могут указывать на развитие заболевания. В их числе частые головокружения, шум в голове и ушах, сдавливающая боль или жжение в груди, одышка, онемение мышц нижних конечностей, зябкость стоп, боль в ногах во время ходьбы и во время сна.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.