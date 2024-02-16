Онколог Сулиманов призвал соблюдать меры профилактики рака

Врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов перечислил действенные способы снизить вероятность опухолевых процессов в организме.

Человек может увеличить продолжительность жизни, если откажется от вредных привычек, поделился врач в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также обратил внимание, что вред здоровью приносят прямые солнечные лучи. В связи с этим Сулиманов рекомендовал отказаться от солярия, а также от загара с 10:00 до 16:00, носить летом яркую или тёмную одежду, использовать кремы с SPF-фильтрами.

Вместе с этим, по его словам, 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут активных тренировок помогают значительно снизить риски колоректального рака, простаты, поджелудочной железы, пищевода.

Кроме того, по словам онколога, потенциальной угрозой здоровью служат вирусы: вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатиты В и С, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), Эпштейна — Барр. Понизить вероятность развития рака помогает вакцинация или антиретровирусная терапия.

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