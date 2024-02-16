Офтальмолог Лещенко посоветовала при близорукости отказаться от сбора грибов

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко предупредила, что при миопии (близорукости) очень важно не допустить отслоения сетчатки глаза, то есть прогрессирования заболевания.

Чем больше минус, тем сильнее растягивается сетчатка и тем выше вероятность её отслоения, объяснила врач в интервью Радио Sputnik.

«Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться», — отметила Лещенко.

Также, по её словам, людям с миопией нельзя заниматься экстремальными видами спорта — от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления.

Даже после коррекции зрения остаётся вероятность отслоения сетчатки у пациентов с миопией, добавила офтальмолог.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.