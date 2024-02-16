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Офтальмолог Лещенко посоветовала при близорукости отказаться от сбора грибов

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Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко предупредила, что при миопии (близорукости) очень важно не допустить отслоения сетчатки глаза, то есть прогрессирования заболевания.
Офтальмолог Лещенко посоветовала при близорукости отказаться от сбора грибов
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Чем больше минус, тем сильнее растягивается сетчатка и тем выше вероятность её отслоения, объяснила врач в интервью Радио Sputnik.

«Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться», — отметила Лещенко.

Также, по её словам, людям с миопией нельзя заниматься экстремальными видами спорта — от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления.

Даже после коррекции зрения остаётся вероятность отслоения сетчатки у пациентов с миопией, добавила офтальмолог.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

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