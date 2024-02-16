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Россияне назвали сертификат самым уместным подарком коллеге-мужчине к 23 Февраля

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Россияне, поучаствовавшие в новом исследовании, рассказали, какие подарки считают наиболее уместными при поздравлении коллег с Днём защитника Отечества.
Россияне назвали сертификат самым уместным подарком коллеге-мужчине к 23 Февраля
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney.

Более половины опрошенных россиян (66%) признались, что в их компаниях существует традиция поздравлять коллег с гендерными праздниками.

«Самым уместным и полезным подарком коллегам-мужчинам 42% россиян назвали сертификаты на покупки», — сказано в исследовании.

Ещё 38% выбирают в качестве презента угощения и сладости, 28% — тематические сувениры, 24% — алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, 8% — книги.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний (67%) по традиции вручают презенты партнёрам и сотрудникам по разным случаям, это показало новое исследование.

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