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В фонде «Круг добра» получили помощь 99 детей из ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе 99 детей получили лекарства за счёт благотворительного фонда «Круг добра», заявила глава региона Наталья Комарова на встрече с председателем правления фонда Александром Ткаченко.
В фонде «Круг добра» получили помощь 99 детей из ХМАО
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Zadoryn

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства округа.

«Большую работу проводит созданный в Сургуте Центр охраны материнства и детства, который сопровождает родителей от зачатия ребёнка до достижения трёх-пяти лет», — отметила Комарова.

Регион сотрудничает с фондом с 2023 года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.

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