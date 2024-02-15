В фонде «Круг добра» получили помощь 99 детей из ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе 99 детей получили лекарства за счёт благотворительного фонда «Круг добра», заявила глава региона Наталья Комарова на встрече с председателем правления фонда Александром Ткаченко.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства округа.

«Большую работу проводит созданный в Сургуте Центр охраны материнства и детства, который сопровождает родителей от зачатия ребёнка до достижения трёх-пяти лет», — отметила Комарова.

Регион сотрудничает с фондом с 2023 года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.