В фонде «Круг добра» получили помощь 99 детей из ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства округа.
«Большую работу проводит созданный в Сургуте Центр охраны материнства и детства, который сопровождает родителей от зачатия ребёнка до достижения трёх-пяти лет», — отметила Комарова.
Регион сотрудничает с фондом с 2023 года.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.