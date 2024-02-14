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На Кубани 48 тысяч жителей получили высокотехнологичную медпомощь в 2023 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили более 48 тыс. жителей региона.
На Кубани 48 тысяч жителей получили высокотехнологичную медпомощь в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Особое внимание, безусловно, наши медики уделяют здоровью детей. При необходимости юные жители региона получают высокотехнологичную медпомощь как в лучших краевых больницах, так и в федеральных клиниках. Всего в 2023 году врачи её оказали 3,3 тыс. юных пациентов», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что такую помощь оказывают в 21 больнице региона и она становится доступнее не только жителям городов, но и посёлков, хуторов и станиц.

Ранее сообщалось, что в детской больнице Кургана провели 82 высокотехнологичные операции в 2023 году.

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