Невролог Демьяновская назвала причину головной боли в непогоду

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская объяснила, почему возникает головная боль во время плохой погоды.

«Во время снегопада головная боль может появляться из-за того, что резко снижается атмосферное давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе, дышать становится сложнее, ухудшается снабжение кислородом тканей и органов (в том числе головного мозга)», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как пояснила специалист, этот фактор в сочетании с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, из-за того что организм пытается выровнять артериальное давление, как раз и приводит к головной боли, тошноте и слабости.

Также, по словам Демьяновской, следует учитывать и психологию человека. Пасмурная погода на некоторых людей действует угнетающе, вызывая сонливость, чувство грусти и тревоги.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова рассказала о типах головной боли.