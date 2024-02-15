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Минздрав России: в Белгород направили бригаду врачей федеральных центров

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Бригаду специалистов федеральных центров направили в Белгород для оказания помощи пострадавшим при атаке ВСУ на город. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Минздрав России: в Белгород направили бригаду врачей федеральных центров
  • globallookpress.com

Отмечается, что местные врачи получают телемедицинские консультации от сотрудников федеральных медицинских организаций Минздрава России.

«В Белгород по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров», — приводит ТАСС заявление Кузнецова.

В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.

Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.

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