Минздрав России: в Белгород направили бригаду врачей федеральных центров
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Отмечается, что местные врачи получают телемедицинские консультации от сотрудников федеральных медицинских организаций Минздрава России.
«В Белгород по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров», — приводит ТАСС заявление Кузнецова.
В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.
Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.