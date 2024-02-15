Минздрав России: в Белгород направили бригаду врачей федеральных центров

Бригаду специалистов федеральных центров направили в Белгород для оказания помощи пострадавшим при атаке ВСУ на город. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

globallookpress.com

Отмечается, что местные врачи получают телемедицинские консультации от сотрудников федеральных медицинских организаций Минздрава России. «В Белгород по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров», — приводит ТАСС заявление Кузнецова. В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка. Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.