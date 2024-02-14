Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем

Президент России Владимир Путин рассказал, как раньше ругался с российским вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в стране.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

«С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя», — поделился Путин.

Российский лидер добавил, что Голикова обещала ускорить эту систему. При этом он подчеркнул, что необходимо не просто ускорить процесс, но сделать так, чтобы тесты эффективно работали.

Он добавил, что работа тест-систем в России оказалась лучше, чем в других странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые тест-системы на инфекции более чувствительны, в них используется исключительно отечественный материал.