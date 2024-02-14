Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака

Российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

«Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что ожидает их скорого эффективного использования в качестве методов индивидуальной терапии.

В ноябре прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%.

Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.