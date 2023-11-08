RT в Telegram
Подпишись

Мурашко заявил о снижении смертности в России от онкологии на 5,6%

Короткая ссылка
Смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о снижении смертности в России от онкологии на 5,6%
  • РИА Новости

По его словам, развитие профилактики, которая повышает охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю выявленных злокачественных новообразований.

«Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%», — сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить