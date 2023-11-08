Мурашко заявил о снижении смертности в России от онкологии на 5,6%

Смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, развитие профилактики, которая повышает охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю выявленных злокачественных новообразований.

«Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%», — сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.