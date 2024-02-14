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В Петрозаводске открыли мемориальную доску в память об учёном Зильбере

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В Медицинском институте Петрозаводского государственного университета установили мемориальную доску в честь учёного, основоположника медицины критических состояний Анатолия Зильбера.
В Петрозаводске открыли мемориальную доску в память об учёном Зильбере
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Нам, жителям Карелии, очень повезло, что Анатолий Петрович был нашим земляком, а его студентам повезло вдвойне, ведь нам выпало счастье у него учиться. Учиться не только медицинскому ремеслу, но и мудрости, любви к профессии, гуманитарной культуре», — сказал председатель регионального заксобрания Элиссан Шандалович.

Анатолий Зильбер родился 13 февраля 1931 года.

Основал одно из первых в СССР отделений интенсивной терапии, создал первый учебный курс анестезиологии и реаниматологии.

Заслуженный деятель науки России. Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия. Народный врач Республики Карелия. Почётный гражданин города Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли мемориальную доску народной артистке СССР Татьяне Шмыге.

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