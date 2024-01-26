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В Москве открыли мемориальную доску народной артистке СССР Татьяне Шмыге

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Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал об открытии мемориальной доски единственной в истории оперетты народной артистке СССР Татьяне Шмыге.
В Москве открыли мемориальную доску народной артистке СССР Татьяне Шмыге

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На мемориальной доске она изображена в роли Виолетты в оперетте Имре Кальмана «Фиалка Монмартра», — сказал Емельянов.

Инициатором установки доски на доме в Леонтьевском переулке, в котором артистка прожила 28 лет, выступил Московский государственный академический театр оперетты.

Татьяна Шмыга снялась в музыкальных комедиях «Белая акация», «Цирк зажигает огни», «Конкурс красоты», «Севастопольский вальс» и «Поцелуй Чаниты».

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.

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