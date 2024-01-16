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В Музее Победы открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения Василия Ланового

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В Музее Победы открылась выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.
В Музее Победы открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения Василия Ланового
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Среди экспонатов — личные вещи актёра, которые музею передала в дар супруга Ланового Ирина Купченко. Также можно увидеть коллекционное и наградное оружие, семейный альбом, экземпляр пьесы с личными пометками.

«Он действительно посвятил свою жизнь Родине, потому что он всегда говорил: всё, что у меня в жизни есть, это дала мне страна, в которой я родился и вырос», — заявила Купченко.

Церемонию открытия посетили близкие Ланового, курсанты военных училищ.

Ранее Ирина Купченко рассказала о своём муже народном артисте СССР Василии Лановом, которому исполнилось бы 90 лет 16 января 2024 года.

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