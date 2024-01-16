Ирина Купченко поделилась воспоминаниями о Василии Лановом

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о своём муже народном артисте СССР Василии Лановом, которому исполнилось бы 90 лет 16 января 2024 года.

«Наверное, больше всего не хватает его оптимизма. Вася был весёлым, добрым. Я не припомню случая, когда он о ком-нибудь сказал бы худое слово. Он никогда не унывал, любил жизнь, и у него был божий дар — умение радоваться ей», — поделилась актриса в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Купченко, Лановой был очень скромным в быту. Свою популярность он никогда не использовал для личной выгоды, но всегда пытался помочь людям, с какими бы просьбами, за какой бы помощью к нему ни обращались.

Также она рассказала о проектах, которые связаны с творчеством и личностью Ланового.

«Например, сейчас мы третий год подряд проводим литературный конкурс имени Василия Ланового «Пробуждая сердца». Он задумывался как конкурс для детей и юношества, но позже мы добавили номинации, которые позволили участвовать в нём семьям, самодеятельным коллективам школ, сельским домам культуры», — заявила актриса.

В день 90-летия со дня рождения Василия Ланового в Театре Вахтангова состоится вечер «Певцу любви, дубрав и мира...». В нём примут участие его близкие, друзья, партнёры по сцене и ученики.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.