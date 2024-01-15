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Народного артиста Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

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Народного артиста СССР Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Народного артиста Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни.

На похоронах артиста играл военный оркестр. В ходе его погребения были отданы воинские почести в виде трёх оружейных залпов.

Отпевание Соломина состоялось в храме Христа Спасителя.

Прощание с артистом прошло на Исторической сцене Малого театра.

Почтить память народного артиста СССР пришли его поклонники, коллеги и деятели искусства и политики.

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