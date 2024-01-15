Народного артиста Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни.
На похоронах артиста играл военный оркестр. В ходе его погребения были отданы воинские почести в виде трёх оружейных залпов.
Отпевание Соломина состоялось в храме Христа Спасителя.
Прощание с артистом прошло на Исторической сцене Малого театра.
Почтить память народного артиста СССР пришли его поклонники, коллеги и деятели искусства и политики.