В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста Юрия Соломина

В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста СССР Юрия Соломина, который скончался 11 января на 89-м году жизни.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. 15 января также прошло прощание с Соломиным на Исторической сцене Малого театра. Почтить память народного артиста СССР пришли его поклонники, коллеги и деятели искусства и политики.