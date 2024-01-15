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В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста Юрия Соломина

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В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста СССР Юрия Соломина, который скончался 11 января на 89-м году жизни.
В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста Юрия Соломина
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

15 января также прошло прощание с Соломиным на Исторической сцене Малого театра.

Почтить память народного артиста СССР пришли его поклонники, коллеги и деятели искусства и политики.

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