В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста Юрия Соломина
В храме Христа Спасителя прошло отпевание народного артиста СССР Юрия Соломина, который скончался 11 января на 89-м году жизни.
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
15 января также прошло прощание с Соломиным на Исторической сцене Малого театра.
Почтить память народного артиста СССР пришли его поклонники, коллеги и деятели искусства и политики.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен