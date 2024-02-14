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Путин: более 90 млн человек прошли диспансеризацию в России в 2023 году

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Российский президент Владимир Путин сообщил, что в России в 2023 году более 90 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

«В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 млн человек», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что власти намерены продолжать поддерживать стремление граждан заниматься спортом и вести активный и здоровый образ жизни.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 2024 года планируют расширить по всей России.

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