Путин: более 90 млн человек прошли диспансеризацию в России в 2023 году
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.
«В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 млн человек», — отметил Путин.
Российский лидер добавил, что власти намерены продолжать поддерживать стремление граждан заниматься спортом и вести активный и здоровый образ жизни.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 2024 года планируют расширить по всей России.