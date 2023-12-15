Программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья расширят
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«Соответствующие изменения уже сейчас внесены в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи, и в ближайшее время эта программа будет утверждена правительством России», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются приоритетами России.
В августе Путин констатировал, что ситуация с рождаемостью в России на текущий момент сложная. Он подчеркнул, что нужно дополнительно «поддержать семьи и будущих мам».