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Программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья расширят

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 2024 года планируют расширить по всей России.
Программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья расширят
  • Gettyimages.ru
  • © nortonrsx

«Соответствующие изменения уже сейчас внесены в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи, и в ближайшее время эта программа будет утверждена правительством России», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются приоритетами России.

В августе Путин констатировал, что ситуация с рождаемостью в России на текущий момент сложная. Он подчеркнул, что нужно дополнительно «поддержать семьи и будущих мам».

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