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Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом России

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Поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются приоритетами России, заявил президент Владимир Путин.

Его приветственное слово зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.

«Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов», — сказал Владимир Путин.

Семья — это «основа основ», напомнил он. Именно в ней во многом формируется личность и мировоззрение человека, отметил президент, слова которого приводит РИА Новости.

В августе Владимир Путин констатировал, что ситуация с рождаемостью с России на текущий момент сложная. Он подчеркнул, что нужно дополнительно «поддержать семьи и будущих мам».

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