Путин: регионам нужно повысить окладную часть зарплат медиков с 1 апреля

Российский президент Владимир Путин заявил, что регионам необходимо повысить окладную часть зарплат медицинских работников с 1 апреля.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Путин отметил, что данное решение касается всех медицинских работников.

«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», — заявил президент.

Также Путин выступил с инициативой повысить с 1 марта размер выплат медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах.

В конце ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам.