Путин: регионам нужно повысить окладную часть зарплат медиков с 1 апреля
Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Путин отметил, что данное решение касается всех медицинских работников.
«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», — заявил президент.
Также Путин выступил с инициативой повысить с 1 марта размер выплат медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах.
В конце ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам.