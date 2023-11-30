RT в Telegram
Подпишись

Правительство России выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам.
Правительство России выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина зарплата младшего медицинского персонала не должна быть ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя.

«Правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей», — сказал он на совещании с кабмином.

В августе правительство России расширило перечень категорий медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить