Правительство России выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 30,5 млрд рублей на зарплаты медикам.

Он напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина зарплата младшего медицинского персонала не должна быть ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя.

«Правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей», — сказал он на совещании с кабмином.

В августе правительство России расширило перечень категорий медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты.