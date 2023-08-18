Кабмин расширил категории медработников, получающих специальные соцвыплаты

Правительство России расширило перечень категорий медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Уточняется, что в список включены медицинские работники с высшим немедицинским образованием.

В марте в Соцфонде России заявили, что 15,5 тыс. медработников в новых регионах получили специальные социальные выплаты.