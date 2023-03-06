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Более 15 тысяч медиков в новых регионах России получили спецвыплаты

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В Соцфонде России заявили, что 15,5 тыс. медработников в новых регионах получили специальные социальные выплаты.
Более 15 тысяч медиков в новых регионах России получили спецвыплаты
  • РИА Новости

«Начиная со старта выплат в феврале общая сумма назначенных им средств составила 50 млн рублей. Всего в новых субъектах России выплата произведена 15,5 тыс. медработников на сумму 121 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых регионах работают в очень тяжёлых условиях.

Он потребовал немедленно решать проблемы жителей новых российских регионов.

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