Более 15 тысяч медиков в новых регионах России получили спецвыплаты

В Соцфонде России заявили, что 15,5 тыс. медработников в новых регионах получили специальные социальные выплаты.

«Начиная со старта выплат в феврале общая сумма назначенных им средств составила 50 млн рублей. Всего в новых субъектах России выплата произведена 15,5 тыс. медработников на сумму 121 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых регионах работают в очень тяжёлых условиях.

Он потребовал немедленно решать проблемы жителей новых российских регионов.