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В Москве рассказали об оформлении палат для нового корпуса детской больницы в Сокольниках

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Строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Москве рассказали об оформлении палат для нового корпуса детской больницы в Сокольниках
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«В шоуруме профильные специалисты смогут выбрать наиболее оптимальные видовые и функциональные характеристики материалов, мебели и дизайна для комфортного пребывания пациентов и сопровождающих», — сказал Загрутдинов.

По его словам, общая площадь здания составит 56 тыс. кв. м. Здание рассчитано на 570 коек и 15 операционных. На крыше разместят вертолётную площадку.

«Кроме того, там разместятся 20 отделений стационара и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых», — добавил Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации медицинского оборудования в столичных больницах в рамках проекта «Здравоохранение».

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