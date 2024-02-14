ГД отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников

Государственная дума России в ходе пленарного заседания отклонила два законопроекта, предусматривающих предоставление выходного дня 1 сентября для родителей школьников.

Об этом информирует РИА Новости.

Первый законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР. Они предложили дополнить Трудовой кодекс России положениями, гарантирующими право родителей школьников на выходной без сохранения зарплаты 1 сентября.

Второй аналогичный законопроект в ГД внёс первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко объяснил отклонение законопроектов тем, что если 34 млн родителей школьников не выйдут на работу 1 сентября, это приведёт к трудностям в сфере занятости.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков.