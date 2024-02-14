ГД отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Первый законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР. Они предложили дополнить Трудовой кодекс России положениями, гарантирующими право родителей школьников на выходной без сохранения зарплаты 1 сентября.
Второй аналогичный законопроект в ГД внёс первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.
Член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко объяснил отклонение законопроектов тем, что если 34 млн родителей школьников не выйдут на работу 1 сентября, это приведёт к трудностям в сфере занятости.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков.