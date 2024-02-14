RT в Telegram
Подпишись

ГД отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников

Короткая ссылка
Государственная дума России в ходе пленарного заседания отклонила два законопроекта, предусматривающих предоставление выходного дня 1 сентября для родителей школьников.
ГД отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Первый законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР. Они предложили дополнить Трудовой кодекс России положениями, гарантирующими право родителей школьников на выходной без сохранения зарплаты 1 сентября.

Второй аналогичный законопроект в ГД внёс первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко объяснил отклонение законопроектов тем, что если 34 млн родителей школьников не выйдут на работу 1 сентября, это приведёт к трудностям в сфере занятости. 

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить