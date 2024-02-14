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Офтальмолог Боша дала советы по использованию капель от сухости глаз

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Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша рекомендовала не злоупотреблять каплями от сухости глаз, так как это может стать причиной отёка роговицы.
Офтальмолог Боша дала советы по использованию капель от сухости глаз
  • Gettyimages.ru

«Капли от сухости глаз бывают с консервантами в составе и без них. Капли без консервантов подходят для частого использования, как правило, они не вызывают раздражений и привыканий. А вот капли с консервантами не рекомендуется использовать чаще четырёх-пяти раз в день: они могут вызвать неприятные осложнения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, капли с добавками сосудосуживающих препаратов рекомендуется использовать кратковременно или однократно, иначе наступит привыкание и для достижения прежнего эффекта придётся увеличивать количество и частоту закапываний.

«А со временем и такое количество капель перестаёт действовать, глаза становятся красными и отёчными», — заключила офтальмолог.

Ранее офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, из-за чего происходит ощущение «песка в глазах», а также рези, жжения, сухости и дискомфорта в зрительном органе.

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