Врач Миргородская перечислила причины воспаления роговицы глаза
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Такое состояние — следствие раздражения или воспаления слизистой оболочки глаза — конъюнктивы и/или роговицы, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Одна из самых распространённых причин — синдром сухого глаза. Зачастую он возникает при нарушении правил пользования контактными линзами.
Ещё одной частой причиной являются бактериальные, вирусные и аллергические патологии переднего отрезка глаза: конъюнктивит, блефарит, кератит.
Кроме того, такие ощущения могут быть следствием побочного эффекта от приёма некоторых медикаментов или травмирования глазного яблока, а также попадания инородного тела, добавила Миргородская.
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