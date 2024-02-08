Врач Миргородская перечислила причины воспаления роговицы глаза

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, из-за чего происходит чувство «песка в глазах», а также рези, жжения, сухости и дискомфорта в зрительном органе.

Такое состояние — следствие раздражения или воспаления слизистой оболочки глаза — конъюнктивы и/или роговицы, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Одна из самых распространённых причин — синдром сухого глаза. Зачастую он возникает при нарушении правил пользования контактными линзами.

Ещё одной частой причиной являются бактериальные, вирусные и аллергические патологии переднего отрезка глаза: конъюнктивит, блефарит, кератит.

Кроме того, такие ощущения могут быть следствием побочного эффекта от приёма некоторых медикаментов или травмирования глазного яблока, а также попадания инородного тела, добавила Миргородская.

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