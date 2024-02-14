Врачи рассказали о последствиях для здоровья «марафонов» компьютерных игр

Опрошенные RT специалисты рассказали о последствиях длительного нахождения за монитором, в том числе в процессе видеоигр.

Как подчеркнул кандидат медицинских наук директор Медицинского института Росбиотеха Александр Алексеев, длительное нахождение за монитором может привести к нарушениям зрения, избыточной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.

«Прежде всего на шейный отдел позвоночника, в особо тяжёлых случаях игровой зависимости — к истощению нервной системы. Однако эти последствия развиваются не одномоментно», — заявил специалист.

По словам невролога, кандидата медицинских наук, врача — эксперта Лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, чаще всего геймеры сталкиваются с болями в запястье и руке, оперирующей мышью, онемением первого — третьего пальцев или мизинца, ноющей болью в спине и шее, синдромом сухого глаза.

«Когда конъюнктива глаза краснеет, появляется зуд, ощущение инородного тела в глазу. Из-за долгого пребывания в статичном сидячем положении перед монитором и, как следствие, гиподинамии энергетические ресурсы расходуются недостаточно активно — риск набрать лишний вес при этом возрастает многократно. Также страдают психико-эмоциональный статус и центральная нервная система. Игроки нередко испытывают стресс и эмоциональные потрясения, связанные с неудачами или, наоборот, успехами в игре», — пояснила собеседница RT.

Из-за этого, по её словам, может нарушиться сон, возникают перепады настроения и немотивированная агрессия.

«При длительном злоупотреблении компьютером и гаджетами у геймеров снижается активность систем контроля равновесия, точности движений, долговременной памяти, нарушаются механизмы поощрения, снижаются когнитивные способности. Такой феномен когнитивного снижения получил название digital-деменции», — добавила врач.

Эксперт по вопросам биотехнологий Мария Коренкова заявила, что длительное пребывание за компьютерной игрой может спровоцировать головную боль, проблемы со зрением, но далеко не у всех.

«Зависит от множества факторов и общего состояния здоровья человека. Голова может разболеться даже не из-за компьютерной игры, а из-за позы, в которой сидит человек. Если говорить в целом о влиянии компьютерных игр на здоровье человека, то здесь острее стоит вопрос влияния на психику и возможности формирования зависимости, что опять же грозит далеко не каждому», — пояснила Коренкова.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Константин Мартыненков подчеркнул, что в части когнитивной нагрузки высока зависимость от качества самого контента, а именно — как мозг его обрабатывает.

«Например, требуется ли анализировать и задействовать синтетические функции. Критичность для детского мозга и взрослого может отличаться кратно», — отметил он.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере.