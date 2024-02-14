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В Нижегородской области проведут 120 мероприятий в Год семьи

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В правительстве Нижегородской области рассказали о запланированных мероприятиях в Год семьи.
В Нижегородской области проведут 120 мероприятий в Год семьи
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Отмечается, что в 2024 году в регионе пройдёт около 120 мероприятий в сферах образования, воспитания, патриотизма, культуры, развлечений, спорта.

Организация конкурсов, фестивалей, марафонов и соревнований возложена на органы исполнительной власти и общественные организации региона.

Также культурную программу подготовят Министерство образования и науки, культуры, здравоохранения и главное управление ЗАГС области.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области две семьи награждены медалями ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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