В Тюменской области рассказали о семьях, награждённых медалью «Родительская слава»
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Департамент социального развития.
Отмечается, что указом президента России Владимира Путина награждены семьи Халяпиных и Богданенко.
Евгений и Сергей Халяпины воспитывают пятерых детей.
Они постоянно участвуют в городских спортивных мероприятиях и различных семейных конкурсах.
В семье Аллы и Андрея Богданенко шестеро детей. Одна из дочерей, 22-летняя Анна, является стипендиатом губернатора Тюменской области. В составе делегации будет представлять область на Всемирном фестивале молодёжи — 2024.
Всего в регионе с момента учреждения награды в 2010 году медаль ордена «Родительская слава» вручена 16 семьям.
Ранее сообщалось, что в Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи.