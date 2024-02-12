В Тюменской области рассказали о семьях, награждённых медалью «Родительская слава»

В Тюменской области две семьи награждены медалями ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Департамент социального развития.

Отмечается, что указом президента России Владимира Путина награждены семьи Халяпиных и Богданенко.

Евгений и Сергей Халяпины воспитывают пятерых детей.

Они постоянно участвуют в городских спортивных мероприятиях и различных семейных конкурсах.

В семье Аллы и Андрея Богданенко шестеро детей. Одна из дочерей, 22-летняя Анна, является стипендиатом губернатора Тюменской области. В составе делегации будет представлять область на Всемирном фестивале молодёжи — 2024.

Всего в регионе с момента учреждения награды в 2010 году медаль ордена «Родительская слава» вручена 16 семьям.

Ранее сообщалось, что в Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи.