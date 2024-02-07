В Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
План включает несколько разделов, одним из основных является здравоохранение. В рамках Года семьи особое внимание обращают на здоровье матерей и младенцев, а также на репродуктивное здоровье жителей.
Кроме того, предусмотрены меры, направленные на улучшение системы поддержки семей, и инициативы для укрепления семейных ценностей.
Региональный план будет выполняться параллельно с федеральным.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 600 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году.