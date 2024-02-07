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В Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи

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В Татарстане утвердили план мероприятий, приуроченных к Году семьи в России, заявила премьер-министр республики Лейла Фазлеева.
В Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

План включает несколько разделов, одним из основных является здравоохранение. В рамках Года семьи особое внимание обращают на здоровье матерей и младенцев, а также на репродуктивное здоровье жителей.

Кроме того, предусмотрены меры, направленные на улучшение системы поддержки семей, и инициативы для укрепления семейных ценностей.

Региональный план будет выполняться параллельно с федеральным.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 600 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году.

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