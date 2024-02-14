Нейропсихолог Хвингия посоветовала писать от руки для тренировки мозга
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«Если мы говорим об активности нейронов, то печатание на компьютере не заставляет наш мозг работать так, как ручное письмо. Когда мы пишем рукой, у нас активизируются те зоны, которые отвечают ещё и за чтение, речь, произвольное внимание, зрительное внимание, какие-то ассоциативные истории», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.
Как отметила специалист, для поддержания активности долей мозга необходимо какие-то пометки в ежедневнике делать вручную, записывать какие-то задачи для себя.
«Не надо тексты писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок несколько раз в неделю, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии», — заключила нейропсихолог.
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