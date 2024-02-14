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Нейропсихолог Хвингия посоветовала писать от руки для тренировки мозга

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Нейропсихолог Ирина Хвингия рекомендовала периодически писать от руки для тренировки мозга.
Нейропсихолог Хвингия посоветовала писать от руки для тренировки мозга
  • Gettyimages.ru

«Если мы говорим об активности нейронов, то печатание на компьютере не заставляет наш мозг работать так, как ручное письмо. Когда мы пишем рукой, у нас активизируются те зоны, которые отвечают ещё и за чтение, речь, произвольное внимание, зрительное внимание, какие-то ассоциативные истории», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, для поддержания активности долей мозга необходимо какие-то пометки в ежедневнике делать вручную, записывать какие-то задачи для себя.

«Не надо тексты писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок несколько раз в неделю, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии», — заключила нейропсихолог.

Ранее врач-терапевт медцентра «Лахта Клиника» Людмила Фролова рекомендовала добавить в рацион рыбу для улучшения умственной деятельности и снижения риска развития хронических заболеваний.

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