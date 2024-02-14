Нейропсихолог Хвингия посоветовала писать от руки для тренировки мозга

Нейропсихолог Ирина Хвингия рекомендовала периодически писать от руки для тренировки мозга.

«Если мы говорим об активности нейронов, то печатание на компьютере не заставляет наш мозг работать так, как ручное письмо. Когда мы пишем рукой, у нас активизируются те зоны, которые отвечают ещё и за чтение, речь, произвольное внимание, зрительное внимание, какие-то ассоциативные истории», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, для поддержания активности долей мозга необходимо какие-то пометки в ежедневнике делать вручную, записывать какие-то задачи для себя.

«Не надо тексты писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок несколько раз в неделю, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии», — заключила нейропсихолог.

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