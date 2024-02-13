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Диетолог Фролова рассказала о продуктах, полезных для умственной деятельности

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Врач-терапевт медцентра «Лахта Клиника» Людмила Фролова рекомендовала добавить в рацион рыбу для улучшения умственной деятельности и снижения риска развития хронических заболеваний.
Диетолог Фролова рассказала о продуктах, полезных для умственной деятельности
  • Gettyimages.ru

«Для диеты важно выбирать правильную рыбу, и лучше отдать предпочтение морской», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, рыба содержит высококачественные белки и разнообразные витамины и минералы, включая витамин D и йод, а также богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга.

Фролова посоветовала употреблять мойву, которая не заходит в реки, что делает её в разы более экологичной.

Ранее главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Марий Эл Наталья Чегаева дала рекомендации, как составить здоровый рацион питания.

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